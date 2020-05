Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Motorroller

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, stellte der Eigentümer eines an der Neersbroicher Straße geparkten PKW Dacia erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Auf einem Nachbargrundstück fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten einen abgestellten Motorroller mit frischen Unfallschäden. Der Fahrer hatte sich von der Unfallstelle unerkannt entfernt. Ermittlungen ergaben, dass der Roller im Laufe der Nacht an der Luisenstraße gestohlen worden war. Aufgrund der Spurenlage vor Ort war davon auszugehen, dass sich der Dieb bei dem Zusammenprall mit dem geparkten Wagen verletzt hatte. Die eingeleitete Fahndung unter Einbindung eines Polizeihubschraubers verlief bisher ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02161-290 zu melden.

