Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger beim Überqueren der Fuhrparkbrücke angefahren

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 15.35 Uhr, ereignete sich auf der Fuhrparkbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fußgänger schwer verletzte. Ein 20-jähriger Mann überquerte die Fuhrparkstraße zu Fuß, kehrte jedoch für andere Verkehrsteilnehmer unerwartet um und wurde von dem Hyundai eines 21-jährigen Mannes erfasst, der die Fuhrparkstraße in Richtung Brinkstraße befuhr. Der Fußgänger kollidierte mit der Motorhaube und fiel dann auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zunächst stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. An dem Wagen des 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

