Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl von Mitarbeitern vereitelt

Hagen (ots)

Am Montag, den 11.05.2020, 17:30 Uhr, musste die Polizei zu einem Ladendiebstahl an der Enneper Straße ausrücken. Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes hatten die 31-jährige Diebin und den 27-jährigen Dieb beobachtet und die beiden bereits in ein Büro gebracht. Beide hatten zuvor mehrere Lebensmittel im Wert von über 50 Euro in ihre jeweiligen Rucksäcke gepackt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell