Polizei Hagen

POL-HA: Mann parkt mit 2,4 Promille sein Auto ein

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag, 17:00 Uhr, riefen Zeugen eine Polizeistreife in die Waldstraße nach Haspe. Die Zeugen berichteten, dass sie vor wenigen Minuten einen Mann beobachteten, der mit seinem VW am Straßenrand einparken wollte. Dies geschah nicht routiniert. Zudem saß der Mann nach Aussage der Zeugen wenig später schlafend hinter dem Lenkrad in seinem Wagen. Die Polizisten stellten den schlafenden Mann selbst fest. Der Motor war noch warm, auf der Rückbank waren Bierflaschen zu sehen. Die Polizisten weckten den Mann und testeten seine Atemluft auf Alkoholkonsum. Das Ergebnis lautete 2,4 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins konnte der 54-jährige Mann, der auch in Haspe wohnt, entlassen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell