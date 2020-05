Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Unbekannte verteilen Briefe mit volksverhetzendem Inhalt - Täter ermittelt

Hannover (ots)

Am Sonntag, 03.05.2020, hat ein zunächst Unbekannter in der hannoverschen Südstadt Schreiben mit volksverhetzendem Inhalt in Briefkästen hinterlassen (wir haben berichtet). Nach der gestrigen Presseinformation hat die Polizei von Zeugen Hinweise erhalten, die zur Ermittlung des Täters geführt haben.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Hannoveraner. Noch am Montag, 04.05.2020, führten Beamte des Staatsschutzes eine Wohnungsdurchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover nach mündlicher Anordnung eines Richters durch und stellten Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

Die Polizeidirektion Hannover bedankt sich bei allen Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben haben. Mit diesen Informationen konnte schlussendlich der Täter ermittelt werden. /has, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4587063

