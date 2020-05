Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einbruch in Cafe - zwei Tatverdächtige festgenommen

Hannover (ots)

Am frühen Montagmorgen, 04.05.2020, haben Polizeibeamte im Stadtteil Hannover-Mitte zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Cafe festgenommen. Ein 31-jähriger Mann wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigen Ermittlungen zerstörte der 31-jährige Tatverdächtige gegen 03:40 Uhr mit einem Pflasterstein das Glas an der Eingangstür des Cafes an der Escherstraße. Durch die Öffnung begab er sich in den Gastraum und stahl die Kasse. Zeugen wurden durch die Geräusche auf eine sechsköpfige Gruppe vor dem Geschäft aufmerksam und riefen die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 31-Jährigen und einen 24-Jährigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort festnehmen. Die anderen vier Personen waren bereits verschwunden. Der 24-Jährige konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Der 31-Jährige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Für Informationen, wie sie ihr Eigentum effektiv gegen Einbrecher schützen können, kontaktieren sie die Beamten der technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover. Allgemeine Informationen erhalten sie auch unter https://www.pd-h.polizei-nds.de/praevention/kriminalpraevention/beratungsstellen/technische-praevention-110616.html. /mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell