Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Reihenhaus

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr, kletterte ein unbekannter Täter auf den Balkon im 1. Obergeschoss eines Reihenhauses an der Straße An der Holter Heide. Hier hebelte er die Balkontür auf und gelangte so Innere des Hauses. Im Schlafzimmer brach er eine Geldkassette auf und entwendete das darin befindliche Bargeld.

