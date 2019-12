FW-MG: Fahrzeug brennt in Waschanlage

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 27.12.2019, 09:34 Uhr, Bachstraße (ots)

In den heutigen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem ein brennenden Fahrzeug auf der Bachstraße alarmiert. Die eingesetzten Einsatzkräfte fanden einen im Motorraum brennenden PKW vor, der jedoch noch in einer mittlerweile verrauchten Waschstraße stand. Der Besitzer des Fahrzeuges, sowie der Betreiber der Waschstraße, hatten das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher eindämmen können. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutzgeräten mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor, gleichzeitig wurde die Waschanlage mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Durch die schnell eingeleitete Brandbekämpfung mit dem Feuerlöscher konnte ein Schaden an der Waschanlage verhindert werden, sodass diese nach dem Entfernen des PKW´s den Betrieb wieder aufnehmen konnte.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) Einsatzleiter: Thomas Wieshoff, HBM

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell