Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Randalierer leistet Widerstand: Polizeibeamte verletzt

Mönchengladbach (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen: Dies war der Einsatzgrund für die Polizei in der Nacht zum Samstag, 23. Mai, doch am Ende standen gegen einen 23-jährigen Beschuldigten aus Mönchengladbach auch Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu Buche.

Nach 2 Uhr waren Streifenwagenbesatzungen der Polizei zum Dahler Kirchweg geschickt worden, wo ein Randalierer gegen mehrere Pkw treten sollte. Als die Polizei an der Einsatzstelle eintraf, versuchte der Mann, sich durch Weglaufen einer Identitätsfeststellung zu entziehen. Nachdem er gestellt werden konnte, reagierte er äußerst aggressiv. Dies drückte sich aus in Losreißen, Umsichtreten, Herumschreien und Beleidigungen.

Zur Verhinderung weiterer Straftraten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wurde geschrieben.

Die Polizisten hatten vor Ort ein beschädigtes Auto ausfindig machen können.

Durch die Widerstandshandlungen zogen sich zwei Polizisten - eine 21-jährige Beamtin und ein 42-jähriger Beamter - leichte Verletzungen zu. Sie blieben jedoch dienstfähig. (ds)

