Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 22.02.2020

Cuxhaven (ots)

Am Freitag ereignete sich auf der A 27 gegen 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 77-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem Skoda in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der Anschlussstelle Debstedt wurde er von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem hellen SUV rechts überholt und anschließend von diesem ausgebremst. Auf Grund dieses Bremsmanövers musste der Fahrer des Skoda ebenfalls bremsen, so dass ein dritter PKW auf den Skoda auffuhr. Der Skoda geriet daraufhin ins Schleudern und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer des hellen SUV setzte seine Fahrt unbehelligt fort und entfernte sich vom Unfallort. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, die verunfallten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Zeugen des Verkehrsunfalles werde gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (04743/928-0) zu melden.

