Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Freitag, 14.08.2020, kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Eine 62-jährige Sarstedterin hatte ihren schwarzen PKW VW Polo in diesem Zeitraum in Sarstedt in der Ostertorstraße, Höhe Hausnummer 54, zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie fest, dass ihr PKW an der Heckklappe einen ca. 45 cm langen Kratzer an der Heckklappe aufwies. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

