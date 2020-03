POL-PPWP: Eisplatten - gefährliche Fracht!

Polizeipräsidium Westpfalz

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr in der jetzigen Jahreszeit sind Eisplatten auf Fahrzeugdächern. Insbesondere Lkw werden durch solche "Passagiere" sozusagen zum rollenden Risiko, weil sich die Platten während der Fahrt lösen und herunterfallen können. Gerade weil die Eisplatten meist mehrere Meter "Freiflug" zurücklegen und nicht abgeschätzt werden kann, wo sie aufschlagen, können sowohl andere Fahrzeuge als auch Fußgänger betroffen sein und getroffen werden - die Folgen: Sachbeschädigungen und Verletzungen.

Um so wichtiger ist es, dass Fahrer vor Antritt der Fahrt das Dach ihres Fahrzeugs unbedingt auf solche "gefährliche Fracht" kontrollieren und die Eisplatten gegebenenfalls entfernen.

Bei der Polizei meldete sich am Montag eine Frau aus dem Landkreis und gab zu Protokoll, dass sie am vergangenen Freitag mit ihrem Pkw von einer herabfallenden Eisplatte getroffen wurde. Nach Angaben der 56-Jährigen war sie gegen 7.30 Uhr auf der A6 hinter einem Lkw in Richtung Landstuhl gefahren, als sich in Höhe der Ausfahrt KL-Einsiedlerhof vom Dach des Lasters Eisbrocken lösten und auf ihrem Auto einschlugen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Das Kennzeichen des Lkw konnte sich die 56-Jährige merken. Die Ermittlungen laufen. |cri

