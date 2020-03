Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Taschendiebin geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Zeugen haben am Montag in einem Lebensmitteldiscounter in Vogelwoogstraße eine mutmaßliche Taschendiebin festgehalten. Die 36-Jährige soll am Vormittag versucht haben, einem 80-Jährigen die Geldbörse zu stehlen. Der Mann bemerkte, wie Verdächtige nach dem Portemonnaie in seiner Jackentasche griff. Er setzte sich zur Wehr. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und hielten die 36-Jährige bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Gegen die Frau wird jetzt ermittelt. Sie blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

