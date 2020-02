Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Presseeinladung - Verabschiedung der ehemaligen Polizeipräsidentin Anne Heselhaus und Amtseinführung der neuen Polizeipräsidentin Britta Zur

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2020 wird der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, die ehemalige Polizeipräsidentin Anne Heselhaus in Gelsenkirchen offiziell verabschieden. Gleichzeitig wird Herr Reul ihre Nachfolgerin, Polizeipräsidentin Britta Zur, offiziell in ihr Amt einführen.

Zu diesem Festakt möchten wir interessierte Medienvertreter herzlich einladen.

Die Veranstaltung wird von Sebastian Reddig (RTL West) moderiert. Zu den Rednern gehört neben Innenminister Herbert Reul unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, Frank Baranowski. Es werden etwa 200 geladene Gäste erwartet.

Ort: Stadtbauraum/Schacht Oberschuir, Boniverstraße 30, 45883 Gelsenkirchen Zeit: Mittwoch, 4. März 2020, ab 12 Uhr

Medienvertreter, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis zum 28. Februar 2020 telefonisch unter 0209 365-2010 oder per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de anzumelden.

