POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (01.03.2019) bis Samstag (02.03.2019)

Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (01.03.2019) bis Samstag (02.03.2019)

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 02.03.2019, 00.48 Uhr, befuhr ein 51-jähriger aus Brockdorf mit seinem Pkw BMW in Lohne die Steinfelder Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fiel er der Besatzung eines Zivilwagens auf, die im Rahmen der Verkehrsüberwachung eine Lasermessung durchführte. Nach dem Anhalten nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,19 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Freitag, 01.03.2019, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde im Schellohner Weg in Lohne in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach dem gescheiterten Versuch ein Fenster aufzuhebeln wurde eine Scheibe eingeschlagen. Das Gebäude wurde betreten und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck, dessen Wert noch ermittelt werden muss. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, steht derzeit nicht fest.

