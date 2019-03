POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg vom 01.03.19

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Mädchen (8 Jahre)

Am 01.03.2019, um 17:12 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Höltinghauser Straße aus Richtung Osterstraße kommend in 49661 Cloppenburg. Ein 8-jähriges Mädchen aus Cloppenburg überquerte fußläufig die Höltinghauser Straße in Richtung des dortigen Netto-Marktes, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. In Höhe der Hausnummer 1b wurde das Mädchen von dem 40-jährigem PKW-Fahrer erfasst. Nach dem Aufprall blieb das unfallbeteiligte Mädchen benommen auf der Fahrbahn liegen. Sie erlitt u.a. innere Verletzungen. Nach Auskunft des vor Ort anwesenden Notarztes besteht akute Lebensgefahr. Das unfallbeteiligte Mädchen wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle unverzüglich vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am beteiligten PKW entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Höltinghauser Straße zwischenzeitlich einseitig durch die Polizei gesperrt.

