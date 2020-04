Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Sachbeschädigung von Starkstromkabel 20.04.2020-21.04.2020

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte Täter rollten in der Nacht von Montag auf Dienstag im Neubaugebiet zwischen Boll und Bochingen, südliche der L 415 rund 70 m Starkstromgabel von einer Kabeltrommel ab und sägten es an verschiedenen Stellen an. Vermutlich ließen die Täter von einer weiteren Ausführung eines Diebstahls ab, als sie erkannten, dass sich in dem Kabel Aluminiumadern befanden und kein Kupfer vorhanden ist. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell