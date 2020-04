Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach) Pkw-Lenker übersieht Radfahrer (22.04.2020)

Aach, Lkrs. KN (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 70-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Singener Straße zu. Ein 52-jähriger VW-Fahrer wollte aus einem Firmengelände nach rechts in die Singener Straße einbiegen, übersah hierbei den auf dem dortigen Radweg von rechts kommenden Radfahrer und prallte gegen diesen. Bei dem Sturz verletzte sich der Senior und wurde vom Rettungsdienst anschließend ins Krankenhaus gebracht.

