POL-KN: (Stockach, B 14) Alkoholisiert andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und einen Frontalzusammenstoß verursacht (22.04.2020)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte am Mittwoch gegen 23.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B14. Ein 65-jähriger VW Transporter-Lenker war auf der Bundesstraße in Richtung Emmingen-Liptingen unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kurz nach dem Oberer Wiedenholzhof auf die linke Fahrspur geriet und mit dem Opel eines entgegenkommenden 44-jährigen Mannes frontal zusammenstieß. Dieser hatte zuvor durch eine Vollbremsung versucht eine Kollsion zu vermeiden, was ihm nicht gelang. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem offensichtlich alkoholisierten 65-jährigen Mann ein Promillewert von knapp 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst. Vor dem Unfall soll es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen sein, da der Senior immer wieder auf die linke Fahrspur gelenkt haben und in Schlangenlinien gefahren sein soll. Personen, die durch die Fahrweise des 65-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockch, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

