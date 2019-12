Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf dem Markt belästigt

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich auf dem Weihnachtsmarkt von einem Mann belästigt fühlte, hat sich eine junge Frau am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Wie die 28-Jährige mitteilte, hatte ihr ein Mann in der Marktstraße absichtlich an den Po gegriffen. Die Frau konnte den Beamten den Täter zeigen. Die Personalien des 27-Jährigen wurden aufgenommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Die Streifenteams der Polizei sind jeden Tag auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt unterwegs. Wenn Ihnen etwas auffällt, Sie etwas beobachtet oder eine Frage haben, scheuen Sie sich nicht, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einfach anzusprechen! |cri

