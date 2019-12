Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Auf einen falschen "Microsoft-Mitarbeiter" ist ein Mann aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 79-Jährige jetzt anzeigte, war er vergangene Woche von dem Unbekannten angerufen worden, der behauptete, der Computer des Seniors sei gehackt worden.

Es gelang dem Anrufer, den 79-Jährigen von der Geschichte zu überzeugen, so dass der Mann insgesamt etwas mehr als 1.000 Euro bezahlte, um seinen PC wieder in Ordnung zu bringen und die angeblichen Hacker zu fassen.

Als der Anrufer den Senior aber zu weiteren Überweisungen drängen wollte, wurde es dem 79-Jährigen aber zu bunt und er ging nicht weiter auf die Forderungen ein. Stattdessen informierte er jetzt die Polizei.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat aus aktuellem Anlass zusammen mit der Verbraucherzentrale Tipps veröffentlicht, was man tun kann und wie man sich am besten verhält, wenn man einen solchen Trickbetrüger am Telefon hat: https://s.rlp.de/80itV |cri

