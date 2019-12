Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrfamilienhaus unter Wasser gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Wohnungen, zwei Garagen und eine Außenfassade standen in der Nacht zum Mittwoch in der Buchenlochstraße sprichwörtlich unter Wasser. Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Durchlauferhitzer trat Wasser aus dem Gerät und flutete zunächst eine Erdgeschosswohnung. Rund fünf Zentimeter hoch stand das Wasser in der Wohnung und drückte sich durch die Decke in die darunterliegenden Wohnräume des Untergeschosses. Die Wohnungsinhaber waren nicht zu Hause, so dass die betroffenen Räume von Einsatzkräften geöffnet werden mussten. Wie sich herausstellte hatte sich das Wasser auch einen Weg in zwei angrenzende Garagen und durch eine Außenfassade gesucht. Vorsorglich wurde der Strom zum Anwesen abgeschaltet. Feuerwehr und Stadtwerke waren im Einsatz. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. |erf

