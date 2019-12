Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher schieben Rollladen hoch

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Noch bevor sie richtig in ihre neue Wohnung eingezogen ist, hatte eine Frau aus Otterbach bereits ungebetenen Besuch von Einbrechern. Am Dienstagnachmittag fiel der Frau auf, dass sich in den vergangenen Tagen jemand unberechtigt Zutritt zu der Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft hat. Der Unbekannte hatte einen Rollladen hochgeschoben und das dahinter liegende Fenster aufgehebelt. Offenbar suchte der Eindringling in allen Räumen nach Wertgegenständen - fand aber nichts. Anschließend verließ er die Wohnung wieder durch ein Fenster. Auch ohne Beute zu machen, hinterließ der Täter einen Sachschaden von etlichen hundert Euro.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

