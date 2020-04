Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Bodman) Alkoholisierte Radfahrerin stürzt (22.04.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN (ots)

Verletzt wurde eine 58-jährige Radfahrerin am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich "Im Weiler" / "In Neustückern" in Bodman. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung stürzte die Frau und verletzte sich im Kopfbereich. Vom Rettungsdienst wurde die 58-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst.

