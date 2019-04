Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 29.04.2019: Unbekannte Frau mit blauer Ikea-Tasche gesucht (Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.04.2019)

Gießen (ots)

Reiskirchen:

Eine möglicherweise wichtige Zeugin sucht die Kripo nach einem Raub, der sich am 05. April in Reiskirchen ereignet hat. Die Frau war am Freitag, 05. April gegen 20.00 Uhr auf der Grünberger Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Auffällig war, dass vier unbekannte Jugendliche der Frau augenscheinlich folgten. Die Unbekannte mit schulterlangen blonden Haaren trug eine blaue Ikea-Tasche und eine Handtasche. Sie war etwa 20 Jahre alt. Ob die Jugendlichen mit dem Raub im Zusammenhang stehen, ist nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht bekannt. Gegen 20.30 Uhr kam es dann zum Raub in der Bänninger Straße. Vier Unbekannte verwickelten, unter dem Vorwand eine Zigarette haben zu wollen, zwei Jugendliche in ein Gespräch. Im Verlaufe der Unterhaltung drängten sie die späteren Opfer in einen Schotterweg zwischen einem Wohngebiet und Industriegespräch. Dort bedrohten die Tatverdächtigen die Jugendlichen offenbar mit einem Schlagstock und schlugen damit gegen das Bein eines 19-jährigen Jugendlichen. Anschließend durchsuchten die Räuber den jungen Mann und nötigten dessen 16-jährigen Begleiter zur Herausgabe eines Ausweises sowie Bustickets. Kurz vor der Flucht, gaben sie die Dokumente des 16-Jährigen wieder zurück. Beschreibung der deutschsprechenden Tatverdächtigen: Beide waren etwa 17 Jahre alt, etwa zwischen 1,75 und 1,80 alt und sahen südländisch aus. Mit Kleidung waren die Gesichter teilweise maskiert. Ein Verdächtiger hatte dunkle lockige Haare und einen Schnauzbart und der andere führte einen Schlagstock mit. Zu den anderen Personen liegen keine Beschreibungen vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

