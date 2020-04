Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Konstanz

Tuttlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Rottweil) Vermehrt wird Müll illegal entsorgt (23.04.2020)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In der letzten Zeit konnten vermehrt illegale Müllablagerungen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz festgestellt werden. Aufgrund der momentanen Situation, nutzten viele Haushalte die Zeit für einen Frühjahrsputz. Müll, der nicht zu den Wertstoffhöfen gebracht werden konnte, landete oftmals in der Natur. Nicht nur dass diese Entsorgung für Tiere gefährlich ist, sie verschmutzt auch unsere Umwelt. Wer seinen Müll folglich illegal entsorgt begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldstrafe rechnen. Einige Sünder wurden bereits ermittelt und zur Anzeige gebracht. Ein Appell an die Bevölkerung: Bitte werfen Sie den Müll nicht in die Natur! Einige Wertstoffhöfe und Grünschnittannahmestellen haben bereits wieder geöffnet. Falls nicht, lagern Sie ihren Müll solange zu Hause.

