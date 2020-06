Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 26. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: zwei Transporter aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Mittwoch, 24.06.2020, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 25.06.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in zwei in der Friedrich-Wilhelm-Straße zum Parken abgestellte Transporter ein und entwendeten zumindest aus einem Fahrzeug vorgefundenes Werkzeug. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Autofahrerin leicht verletzt

Donnerstag, 25.06.2020, gegen 08:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen übersah der 31-jährige Fahrer eines LKW vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen von der Wiesenstraße auf die Neindorfer Straße das vorfahrtberechtigte Auto einer 81-jährigen Fahrerin, die auf der Neindorfer Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 81-jährige Autofahrerin leicht verletzt, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14000 Euro, der PKW musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Donnerstag, 25.06.2020, gegen 11:45 Uhr

Eine 65-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Juliusstraße nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad leicht verletzt worden. Demnach sei die 65-Jährige von einem 14-jährigen Radfahrer überholt worden. Hierbei sei es zu einer seitlichen Berührung der Fahrräder gekommen und dann im weiteren Verlauf zum Sturz der Radfahrerin. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

