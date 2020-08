Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Handwerkertrick

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(mad)- Unbekannter Täter gab sich am Freitag, 14.08.2020, gegenüber einer Geschädigten als Handwerker aus, betrat die Wohnung im Sachsenring in Hildesheim und entwendete Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann gegen 14:50 Uhr an der Wohnungstür der 88-jährigen Geschädigten und teilte mit, dass der Druck der Wasserleitung in dem Mehrfamilienhaus Probleme macht und er nun die Wasserleitung in ihrer Wohnung überprüfen muss. Anschließend betrat der unbekannte Mann die Wohnung und ging mit der Seniorin in das Badezimmer. Er forderte sie auf, die Duschbrause zu halten und schaltete das Wasser an. Dann verließ er das Badezimmer, erschien nach kurze Zeit wieder, um sich zu verabschieden. Im Nachhinein stellte die Geschädigte fest, dass ihre Handtasche mit Bargeld und eine Kassette mit Schmuck gestohlen wurde. Den Mann beschrieb sie wie folgt:

180 cm groß

Ca. 40- 50 Jahre alt

Kräftige Statur

Südländisches Aussehen

Blaue Arbeitshose

Zeugen, die zu dem Tatverdächtigen Angaben machen können oder bei denen der Tatverdächtige auch geklingelt hat, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

