Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abgestelltes Fahrrad gegen Pkw gestoßen

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am Abend des 19.08.2020 kam es in Bockenem, Judenstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Gegen 22:00 Uhr erhielt der Nutzer eines geparkten Pkw Kenntnis darüber, dass ein Fahrrad gegen seinen Pkw in der Judenstraße/ Einmündung Lange Burgstraße angelehnt sei. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrrad, welches offensichtlich zunächst an der Hauswand abgestellt gewesen war, von einer unbekannten Person absichtlich gegen den Pkw gestoßen worden sein musste. Am geparkten PKW Mercedes Benz ML entstanden hierbei Kratzer im Bereich des Kotflügels. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

