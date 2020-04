Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unter Alkoholeinfluss, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

Nach Berichten von Zeugen, soll der Fahrer eines Mercedes seinen rauchenden Wagen am Donnerstagabend auf der L80 fluchtartig verlassen haben und die Beine in die Hand genommen haben. Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ergaben, dass der anschließend gegen 22:15 Uhr in der Straße `In den Lissen` gestellte Autofahrer offenbar alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp 1,8 Promille zutage. Der Benz des Mannes wies mehrere Beschädigungen auf, welche auf einen vorangegangen Verkehrsunfall hindeuten. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe erwarten den Autofahrer mehrer diverse Unannehmlichkeiten. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 / 680-0 an die Polizei. /ma

