Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Von Zeugen beobachtet

Offenburg (ots)

Mehrere Zeugen konnten am Donnerstagabend beobachten, wie Jugendliche kurz nach 18 Uhr auf dem Gelände eines Tauchclubs am Burgerwaldsee ihr Unwesen trieben und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der entstandene Sach- und mögliche Diebstahlschaden an einem Baucontainer, welcher aufgebrochen wurde, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ein unter Zuhilfenahme eines Benzinkanisters entfachtes Feuer von Reisig wurde durch die hinzugerufenen Wehrleute aus Offenburg gelöscht. Nun ermitteln die Beamten des Polizeireviers Offenburg wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hierbei richten sich die Ermittlungen auch auf drei Jugendliche, welche kurz nach 18 Uhr in der Schutterwälder Straße kontrolliert wurden. Sie erwartet außerdem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. /ma

