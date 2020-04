Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zugeschlagen

Offenburg (ots)

Aktuellen Ermittlungen zufolge war eine Beleidigung in der Vergangenheit der Auslöser für eine körperliche Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Stegermattstraße. Mehrere Jugendliche sollen sich gegen 16:40 Uhr im Bereich des Bürgerparks aufgehalten haben, als ein 14-Jähriger auf zwei 15 Jahre alte Teenager eingeschlagen haben soll. Beide wurden leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungskräfte behandelt. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht von Nöten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. /ma

