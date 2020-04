Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr

Lahr (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch den 53-jährigen Fahrer eines Dacia, der auf der B3 von Kippenheim in Richtung Lahr fuhr. Der Mann geriet nach Angaben des Zeugen mehrmals in die Gegenspur. Die gerufenen Beamten erreichten das gemeldete Fahrzeug auf der B415 in Höhe der Otto-Hahn Brücke. Nachdem der Fahrer mehrmals in die Spur des Gegenverkehrs gelangte und die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, beendete er seine Fahrt im Ahornweg. Nach der Verweigerung eines Atemalkoholtests nahmen die Beamten ihn auf die Dienststelle mit, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Nach der vorläufigen Sicherstellung des Autoschlüssels und dem Einbehalten des es Führerscheines, wurde der Fahrzeugführer entlassen. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. /bm

