Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Gesetzesverstöße bei Kontrolle

Offenburg (ots)

Bei Kontrollen in der Vogesenstraße am Mittwochabend wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung wurden darüber hinaus ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine unerlaubte Einreise von Beamten der Bereitschaftspolizei festgestellt. Ein 22-Jähriger befand sich mit drei weiteren Männern am Kreisschulzentrum Nordwest. Er führte dabei eine kleinere Menge Cannabis mit sich. Weiteres Cannabis wurde in der Umgebung der vier gefunden. Dem 22-Jährigen steht neben einer Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung nun auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bevor. Unweit der vier Männer befand sich eine weitere Gruppe von fünf Personen vor der dortigen Realschule. Bei der Kontrolle machte ein 26-Jähriger zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Nach einer genaueren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann zur Festnahme und Abschiebung ausgeschrieben war. /bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell