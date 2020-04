Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Störung beseitigt

Baden-Baden (ots)

Die Androhung der Gewahrsamnahme durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden reichte am Mittwochabend in der Lichtentaler Allee einem 29 Jahre alten Mann offenbar nicht aus, weshalb es zu gleich mehreren Polizeieinsätzen kam. Zunächst alarmierten besorgte Zeugen die Polizei, da der Endzwanziger gemeinsam mit einem Begleiter Passanten belästigte. Nachdem sie von den hinzugerufenen Ordnungshüter zur Raison gebracht wurden, gingen sie ihres Weges. Wenig später wurde jedoch erneut die Polizei verständigt. Hierbei trat der 29-Jährige nunmehr aggressiv auf und wurde, wie beim ersten Einsatz bereits angedroht, in Gewahrsam genommen, um keine weiteren Störungen mehr auftreten zu lassen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen fanden die Ermittler bei dem Mann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf. Er sieht daher gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

