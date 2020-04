Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag, die sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Friedrichstraße ereignet haben dürfte, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Gaggenau gegen einen 50 Jahre alten Mann. Der Skoda-Fahrer soll gegen 17 Uhr beim Rangieren zumindest an seinem eigenen, weißen Wagen einen beträchtlichen Schaden verursacht und anschließend das Weite gesucht haben. An seiner Wohnanschrift ermittelt, stand der Mann dann unter massivem Alkoholeinfluss von nahezu zwei Promille. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 um Hinweise.

/ya

