Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Vorläufige Festnahme nach mehreren Einbrüchen

Kehl (ots)

Nach gleich zwei Einbrüchen am späten Mittwochabend ermitteln die Beamten des Polizeireviers Kehl gegen einen 14-Jährigen. Zunächst wurde kurz nach 23 Uhr bekannt, dass Unbekannte in ein Sportheim in Kehl-Sundheim eingebrochen waren und hier neben einer Überwachungskamera auch diverse Getränke entwendet hatten. Kurze Zeit später sind möglicherweise dieselben Langfinger in einen Kiosk am Bahnhof eingestiegen und machten sich hier widerrechtlich Tabakwaren zu Eigen. Der 14-Jährige konnte unmittelbar nach dem Einbruch in den Kiosk in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seinen mutmaßlichen Komplizen dauern noch an. Ob er und seine Kumpanen für beide Einbrüche verantwortlich waren, dürften ebenso die weiteren Ermittlungen zeigen. In diesem Zusammenhang nehmen die Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 Zeugenhinweise entgegen.

