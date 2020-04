Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Ermittlungen nach versuchtem Raub, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, soll am Dienstagabend ein 16-Jähriger auf dem Brahmsplatz von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und überfallen worden sein. Nach Angaben des Jugendlichen forderten ihn die beiden Männer gegen 20 Uhr auf, mit ihnen um die Ecke zu gehen, was der Angesprochene dann auch tat. Dann hätte ihn plötzlich einer der beiden Angreifer von hinten umklammert und der andere habe versucht, ihm seine Uhr vom Handgelenk zu reißen. Der Jugendliche habe sich aus der Umklammerung befreien und flüchten können. Bei seiner Flucht habe er seine weiße Baseballmütze der Marke "New Yorker" und seine Sonnenbrille verloren. Von den beiden Gegenständen sowie den Männern fehlt bislang jede Spur.

Die nun Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

1. Afrikaner, dunkelhäutig, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, Bart/Vollbart, graue Wollmütze, eventuell bekleidet mit blauem T-Shirt und dünner schwarze Jacke, machte einen ungepflegten Eindruck.

2. Möglicherweise Osteuropäer, sprach Deutsch, kurze blonde Haare, kräftige, sportliche und trainierte Figur, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, bekleidet mit brauner Lederjacke.

Die Beamten der Kripo haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten unter der Rufnummer: 0781/21-2820 um Hinweise.

/bm

