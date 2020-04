Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, L 75 - Motorradfahrer begeht Fahrerflucht, Hinweise erbeten

Lichtenau (ots)

Am Mittwochvormittag befuhr eine 63-jährige Citroen- Fahrerin die L 75 in Richtung Lichtenau. Kurz nach 11 Uhr kam ihr in Höhe des Wasserwerkes ein Lastwagen entgegen, welcher zur gleichen Zeit von einem gelben Motorrad überholt wurde. Beim Wiedereinscheren kollidierte das Motorrad seitlich mit dem Wagen der 63-Jährigen. Der bislang unbekannte Motorradfahrer geriet zwar ins Schlingern, flüchtete aber anschließend in unbekannte Richtung. Am Citroen entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Nach Zeugenaussagen war das gelbe Motorrad entweder eine Chopper- oder Motocross-Maschine und war mutmaßlich ohne angebrachte Kennzeichen unterwegs. Der Fahrer des Motorrads war ein junger Mann in einem schwarz/blauen Trainingsanzug. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Hinweise.

/bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell