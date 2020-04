Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Küchenbrand

Rastatt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hat eine am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Herd vergessene Fritteuse einen Wohnungsbrand in der Augustastraße verursacht. Nach eigenen Angaben der Bewohnerin hatte sie zunächst Pommes frittiert und ist anschließend mit ihrer Familie zum Einkaufen gegangen. Nach ihrer Rückkehr wurde der Brand entdeckt und konnte in der Folge von einer Familienangehörigen gelöscht werden. Hierbei zog sich die couragierte Dame eine schwere Rauchvergiftung zu und musste neben allen anderen Familienmitgliedern und zwei weiteren Hausbewohnern ins Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten im Anschluss den Brandort ab. An der Wohnung, die vorläufig nicht mehr bewohnbar sein dürfte, entstand ein hoher, bislang nicht zu beziffernder Sachschaden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die mutmaßliche Verursacherin.

