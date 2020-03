Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter zerstechen Reifen an drei Pkw

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Unbekannte Personen zerstachen in der Zeit zwischen Mittwoch (11. März), 18.30 Uhr und Donnerstag (12. März), 7 Uhr, an zwei Fahrzeugen auf der Wurmstraße und einem Pkw an der Straße Gürzelweg jeweils alle vier Reifen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

