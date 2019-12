Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer fährt Hund tot und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag hat ein bislang unbekannter Rennradfahrer in Karlsruhe den Hund einer 78-jährigen Frau angefahren und dabei tödlich Verletzt. Der Radfahrer fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lief die 78-Jährige Frau kurz vor 09 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten und ihrem 9-jährigen Yorkshire Terrier auf dem Bettina-von-Arnim-Weg in Richtung Sophienstraße. Ihren Hund führte sie hierbei an der Leine. Nahe der Sophienstraße bog der unbekannte Rennradfahrer auf den Bettina-von-Arnim-Weg ein und überfuhr kurz darauf den angeleinten Hund. Trotz der Kollision setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Kriegsstraße.

Der Terrier erlitt bei der Kollision mit dem Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er trotz umgehend hinzugezogenem Tierarzt wenig später verendete.

Zu dem flüchtigen Zweiradfahrer konnte die Hundehalterin lediglich angeben, dass es sich vermutlich um einen Mann handelte, der auf einem roten Rennrad unterwegs war.

Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

