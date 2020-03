Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat aufgebrochen und in der Wurm versenkt

Geilenkirchen (ots)

Am Wurmweg zwischen den Ortsteilen Müllendorf und Kogenbroich, an der dortigen Wurmbrücke, entdeckten Fußgänger am Donnerstag, 12. März, gegen 18.25 Uhr, im Wasser der Wurm einen Zigarettenautomaten. Sie alarmierten die Polizei, die mit Hilfe der Feuerwehr den Automaten bergen und anschließend sicherstellen konnte. Da der Automat offenbar gestohlen und gewaltsam geöffnet wurde, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

