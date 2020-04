Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Leicht verletzt

Kappel-Grafenhausen (ots)

Nach einer Vorfahrtsverletzung am Mittwochvormittag in der Hauptstraße hat ein 60 Jahre alter Radfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davongetragen. Eine 44-jährige BMW-Fahrerin bog gegen 10.20 Uhr von der Sportplatzstraße kommend in die Hauptstraße ein und übersah hierbei nach ersten Ermittlungen den Zweirad-Lenker. Letzterer begab sich nach der Kollision selbstständig in ärztliche Behandlung.

/ya

