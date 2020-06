Polizei Düren

POL-DN: Betrunken durch die Innenstadt gefahren - Unfall gebaut

Düren (ots)

Mit 2,36 Promille war ein 24-Jähriger in der Dürener Innenstadt mit Auto unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Am Samstagmorgen saß eine Frau am Kreisverkehr Holzstraße / Goethestraße auf einer Bank, als sie unfreiwillig Zeugin eines Unfalls wurde.

Ihren Angaben zufolge näherte sich aus Richtung Tivolistraße kommend ein Pkw auf der Holzstraße. Der Wagen fuhr mit quietschenden Reifen in den Kreisverkehr ein und verließ in an der Ausfahrt zur Goethestraße wieder. Kurz darauf gab es einen lauten Knall. Das Auto war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer und seine Beifahrerin stiegen aus, schauten sich kurz den entstandenen Schaden an, machten sich auf der Holzstraße in Richtung Tivolistraße aus dem Staub und verschwanden in einem Haus mit offen stehender Tür.

Dort machten die hinzugerufenen Polizeibeamten die Beiden wenige Minuten später im Hausflur dingfest. Schnell wurde der Grund für die Flucht deutlich: Fahrer und Beifahrerin gaben zu Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Eine später durchgeführte Blutprobe des 24-jährigen Unfallfahrers aus Hürtgenwald ergab einen Wert von 2,36 Promille, ein Drogentest verlief negativ.

Sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen. Er erhielt eine Anzeige wegen Fahruntüchtigkeit infolge von Alkoholgenuss und unerlaubtem Entfernen von einer Unfallstelle.

Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuginsassen bis auf kleinere Blessuren unverletzt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 5600 Euro.

