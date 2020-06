Polizei Düren

POL-DN: Vermutlich am Steuer eingeschlafen

Düren (ots)

Am Samstagmorgen kam eine Autofahrerin von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Laternenmast. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 07:10 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte Frau aus Düren die Nideggener Straße in Fahrtrichtung Krauthausen. Ihr Wagen kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen und prallte schließlich gegen den Mast einer Laterne, der dadurch beschädigt wurde. Auch das Auto der Dürenerin trug einen erheblichen Schaden davon. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 8000 Euro geschätzt.

Gegenüber den zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten gab die 38-Jährige an, am Steuer eingeschlafen zu sein, weshalb ihr der Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs gemacht wird. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

