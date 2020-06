Polizei Düren

POL-DN: Türkette rettet Seniorin vor Wohnungseinbruch

Jülich (ots)

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag, sich Zutritt zu einer Wohnung in einer Jülicher Seniorenresidenz zu verschaffen. Sein Vorhaben missglückte, er entkam unerkannt.

Mit einem Schreck kam eine Seniorin davon, als sie am Samstagmittag zu ihrer Wohnungstür kam, die sie über Nacht mit einer Kette gesichert hatte: An der Wohnungstür waren eindeutig Spuren eines versuchten Einbruchs erkennbar. Die Kette hatte den oder die Täter wohl davon abgehalten, die Räumlichkeiten betreten zu können.

Die angegangene Wohnung befindet sich in Jülich auf der Berliner Straße in einem Seniorenwohnheim. Sollten Sie in der Zeit zwischen Freitag, 19:30 Uhr und Samstagmittag, circa 13:00 Uhr, etwas Auffälliges beobachtet haben, zögern Sie bitte nicht, Ihre Beobachtungen unter 02421 949-6425 der Polizei mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell