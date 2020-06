Polizei Düren

POL-DN: Fremder Mann im Keller entpuppt sich als Einbrecher

Langerwehe (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses traf am Freitagabend im Keller auf einen unbekannten Mann, der angeblich auf jemanden wartete. Kurze Zeit später wurde klar: Bei dem Fremden hat es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Einbrecher gehandelt.

Kurz nach 21:30 Uhr ging die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in den Waschkeller. Dort stand plötzlich eine unbekannte männliche Person vor ihr. Auf Nachfrage gab der Mann an, auf einen Freund zu warten.

Die Bewohnerin verließ den Keller zügig und informierte die anderen Nachbarn. In dieser Zeit verließ der Fremde das Haus. Gemeinsam schaute die Hausgemeinschaft sodann im Keller nach dem Rechten. Dabei stellte man fest, dass zwei Kellerräume aufgebrochen und durchwühlt wurden. Was genau fehlt, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Der unbekannte Tatverdächtige wurde der Polizei gegenüber wie folgt beschrieben:

- männlich - um die 1,80 Meter groß - zwischen 25-30 Jahre alt - dunkles Haar und Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einem dunklen Tanktop und einer schwarzen Hose - hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich

Haben Sie den Täter gesehen oder können Sie Hinweise zur Tat geben? Dann wenden Sie sich unter der 110 an die Polizei Düren.

