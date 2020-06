Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte und zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 31-Jährige im Wasenweg. An der Einmündung der Landesstraße bog die Fahrerin des VW nach links in Richtung Roßwälden ab. Von links kam eine 18-Jährige mit ihrem Ford. Sie hatte Vorfahrt. Den übersah die Fahrerin des VW. Die Ford-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Bei der Unfall erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

