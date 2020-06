Polizei Düren

POL-DN: Wegen einer Zigarette geschlagen

Düren (ots)

Weil er keine Zigarette hatte, wurde ein 28-Jähriger am Dürener Bahnhof ins Gesicht geschlagen.

In der Nacht zu Samstag erschien der Geschädigte auf der Dürener Wache und berichtete, was ihm am Bahnhof zugestoßen war: Gegen 22:00 Uhr wurde er am Haupteingang des Dürener Bahnhofes von einem Mann angesprochen, der nach einer Zigarette fragte. Als der Betroffene der Bitte nicht nachkam, schlug sein Gegenüber unerwartet mit der Faust ins Gesicht.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- etwa 20-30 Jahre alt - große Statur und helle Hautfarbe - bekleidet mit einer gelb gemusterten Jacke

Der Geschädigte gab an, den Mann schön öfter am Hauptbahnhof gesehen zu haben.

Sollten Sie zeuge der Tat geworden sein oder Hinweise auf den Täter geben können, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Dürener Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell